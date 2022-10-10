محافظ الدقهلية يحيل 23 محضرًا بالمخالفات فى مجال المخابز والأسواق للنيابة

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق أسفرت عن تحرير 32 محضرًا في مجال المخابز والاسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي الاسواق والمحلات والمخابز بنطاق مراكز ومدن المنصورة وبلقاس وشربين والمطرية وتمي الأمديد وان الحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محضرين نقص وزن 3 محاضر مواصفات ومحضر عدم نظافة أدوات العجين ومحضر إعاقة الحملة عن آداء عملها ومحضر تجميع بطاقات تموين و10 محاضر عدم اعلان عن الاسعار و7محاضر عدم حمل شهادةصحية ومحضر بيع بأزيد من السعر (سجائر) ومحضر عدم الإلتزام بأسعار الأرز و1 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص و1محضر سلع بدون فواتير و1 محضر عدم إعلان عن المخازن و1محضر عدم وجود سجل صناعي و1 محضر عدم تدوين أسعار.

وقال انه تم التحفظ على 40 كرتونة سناكس و10 كراتين سلاكات أذن و240 علبة لبان و240 كيس شيكولاتة و50 كجم أرز أبيض و8 كجم حلوى المولد و20 عروسة مولد و6 كجم ملبن واضاف انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى بالمحافظات وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.