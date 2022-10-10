محافظ الدقهلية: أدعم نادي المنصورة وفريقه حتى يعود للمنافسة في الدوري الممتاز

الدقهلية - شريف الديب

التقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين مجلس إدارة نادى المنصورة وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفنى للفريق واللاعبين بمناسبة بداية دورى الدرجة الثانية والمقرر بدايته يوم الأربعاء المقبل 12/10/2022 بين نادى المنصورة ونادى كفر الشيخ على ملعب نادى كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والعميد محمد بسيونى رئيس مجلس الإدارة، وعدد من اعضاء مجلس الإدارة الدكتور إسلام مسعد، والمهندس محمد انور، والكابتن ميدو فاضل، والمهندس حسن بادع، والمهندس عبدالرحمن المنسى، والمدير الفنى للفريق الكابتن احمد سارى وأعضاء الجهاز الفنى.

وأكد "مختار" على دعمه الكامل والمستمر لنادى المنصورة وفريقه حتى يعود إلى المنافسة فى الدورى الممتاز ويستعيد مكانته التاريخية والرياضية وسط الأندية الكبيرة حيث كان يحتل نادى المنصورة مكانه رياضية كبيرة وخرج منه لاعبين ممثلين المنتخب الوطنى فى البطولات الأفريقية، بالإضافة إلى دعمه الكامل لكافة أندية الدقهلية المشاركة فى هذه البطولة.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن نادى المنصورة من الأندية العريقة وهو رمز للدقهلية ككل ولابد وأن يعود إلى الساحة الرياضية وبقوة ليكون مصدر فخر للمحافظة وأبنائها.

كما أشار "مختار" إلى أن الإصرار والعزيمة هما سر النجاح والفوز وتكاتف الفريق وحرصه على تشريف ناديه ومحافظته هما سر تمسكى بدعمه ومساندته.

وقال " المحافظ " لن أترك مباراة لفريق نادى المنصورة مقامة على أرض الدقهلية إلا وسأتواجد فيها مع اللاعبين، وكما وعدت من قبل كل الدعم المعنوى واللوجيستى والمادى لنادى المنصورة، حتى يعود إلى عصره الذهبى فى تحقيق الانتصارات والبطولات.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم الرياضة والرياضيين والاهتمام بالشباب ومشاركتهم فى كافة الأنشطة الرياضية والاهتمام ببناء الإنسان من أجل بناء جيل قوى يرفع راية مصر عالية خفاقة فى سماء المحافل الرياضية الدولية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.