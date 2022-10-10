محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف

الإسكندرية جاكلين منير

شهد اللواء محمد الشريف مساء اليوم، احتفالات محافظة الإسكندرية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، بحضور الأطفال من ذوى الهمم ودور الأيتام، حيث أقيم الحفل بالتعاون مع المجتمع المدنى، بإستاد الإسكندرية الرياضى الدولى.

وفى كلمته؛ هنأ المحافظ الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأشار الشريف إلى أن ذكرى المولد النبوى مناسبة طيبة عطرة للتأمل فى جوهر ومقاصد الرسالة التى تلقاها النبى الكريم، مما يعطى لنا الكثير من الدروس أهمها؛ مواجهة الصعاب بعمل دؤوب لا ينقطع مهما كانت التحديات، أسوة بنبى الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأضاف المحافظ علينا الإقتداء بسنة نبينا محمد، وأن نستلهم منه القدوة الحسنة فى إرساء قيم الحق والعدل، والسلام، والأمن والاستقرار للبشرية، مطالبا ببذل أقصى جهد لتحقيق نقلة نوعية فى أداء دولتنا وتوفير أسباب القوة والتقدم لها على المستويات والأصعدة كافة، كما فعل ذلك نبى الأمة حيث قاد أنجح منظومة ممثلة فى إقامة دولة إسلامية قوية.

هذا وقد تضمن الاحتفال فقرات إنشاء دينى بمناسبة الذكرى العطرة، وتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال.