محافظ الإسكندرية: ملف الطفولة يحظى بأولوية قصوى فى ضوء توجهات الدولة

الإسكندرية جاكلين منير

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة لعام 2022م، وذلك لمناقشة موضوعات اللجنة وجدول أعمالها لاتخاذ القرارات اللازمة ومناقشة تنفيذ السياسة العامة لحماية الأطفال بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات، والمجتمع المدني، والأستاذة أمل عادل رئيس الوحدة العامة للجنة العامة لحماية الطفولة.

وخلال الاجتماع، أكد الشريف أن ملف الطفولة من الملفات ذات الأولوية القصوى التي تعمل عليها المحافظة وذلك في ضوء توجهات الدولة لتوفير كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر.

وأشار إلى أن الإسكندرية رائدة في مجال حماية الأطفال المعرضين للخطر على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا حرص المحافظة ودعمها الكامل لتوفير منظومة متكاملة لحماية الأطفال وحل كثير من المشكلات التى يتعرضون لها.

وأشاد محافظ الإسكندرية بتضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية وجميع العاملين فى مجال الطفولة والأمومة وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، وشدد على جميع المسئولين بضرورة تكثيف العمل وزيادة الجهد خلال الفترة القادمة بما يصب في مصلحة الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف أو المشكلات التي يتعرض لها.

وناقش المحافظ الإنجازات التي قامت بها اللجنة العامة لحماية الطفولة ولجان الطفولة على مستوى الأحياء، وكذلك الاحتياجات والتحديات التي تواجه تلك اللجان. مؤكداً أن المحافظة تعمل على تذليلها.

كما طالب المحافظ مدير الوحدة العامة للجنة العامة بتجهيز أجندة عمل شهرية بكافة أنشطة اللجنة وخاصة ما يخص تنفيذ السياسة العامة للجنة وتحقيق جميع الأهداف المنوط بها والعمل على توعية المواطنين بلجان الحماية ومقراتها وقانون الطفل بطرح أليات العمل وتحديد الأدوار والمسؤليات لإنجاح السياسة.

هذا وقد تم استعراض أعمال وإنجازات اللجنة العامة لحماية الطفولة خلال الثلاث سنوات الأخيرة ما بين أعوام 2020و 2022 وأهمها التدخل في عدد نحو 1409 قضية طفل معرض للخطر بالتعاون مع مكتب السيد النائب العام ووزارة العدل، كذلك تنفيذ 54 ندوة توعوية للقضاء على ظاهرة ختان الإناث بأحياء الإسكندرية، وتم إنجاز خريطة خدمات للطفل السكندري تضم عدد 236 خدمة للطفل.

وقامت اللجنة بالتعاون مع هيئة النيابة بدراسة عدد 782 قضية خلال عام 2022 بشأن إخراج الأطفال من مرحلة الخطر،

كما تدخلت اللجنة في عدد 1112 بلاغا من خلال خط نجدة الطفل حتي الان من عام 2022 فقط.

هذا بالإضافة إلى تنفيذ عدد كبير من برامج التوعية للأطفال في مجالات مناهضة الختان ومناهضة العنف والتحرش الجنسي، الابتزاز الالكترونى والزواج المبكر وأشكال الاساءات للأطفال.

وخلال الاجتماع؛ تم مناقشة مبادرة عام دراسى ( دون تسرب- دون عنف ) بالمحافظة، والتقارير الإرشادية لخط نجدة الطفل وتنفيذ السياسة العامة لحماية الطفل، وكذلك بلاغات خط النجدة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.