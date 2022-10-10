محافظ الأقصر يلتقى سفير إيطاليا بمصر لبحث التعاون وزيادة السياح الطليان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

التقى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، مع "ميكيلى كواروني" سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل التعاون بين البلدين، وذلك بحضور الدكتور فرانسيس محارب ممثل القنصلية الإيطالية فى صعيد مصر، ورحب محافظ الأقصر، بالسفير الإيطالى متمنياً استمرار التعاون ودعم أواصر الصداقة بين الجانبين، خاصة وأن هناك تقارباً فى الثقافة بين مصر وإيطاليا مما يشجع على تبادل العديد من الخبرات فى مختلف المجالات.

وأكد محافظ الأقصر، خلال اللقاء، على أن الأقصر شهدت إقامة احتفالية كبرى بمناسبة اليوبيل الذهبى لتأسيس دار ستيفانو ريتشى العالمية الإيطالية للأزياء، مشيراً إلى أن إختيار الأقصر لإقامة الإحتفالية، يعد تأكيداً على مكانة الأقصر كأحد عواصم السياحة الثقافية بالعالم، معرباً عن دعم المحافظة لكافة الفعاليات التى تساهم فى عودة السياحة الإيطالية إلى سابق معدلاتها ويكون لها مردود إيجابى على زيادة نسبة أعداد السياح الإيطاليين بالأقصر.

فيما أعرب السفير الإيطالى عن سعادته بزيارة الأقصر، مشيراً إلى اهمية دعم العلاقات بين الجانبين عن طريق إقامة الفعاليات المتنوعة للمساهمة فى التنشيط السياحي، مؤكداً على أن إختيار الأقصر لإقامة الاحتفالية يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى المقاصد السياحية المصرية.

فيما قدم الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار المصرية القديمة، محاضرة عن أسرار الأقصر لوفد إيطالى رفيع المستوي، فى أحد فنادق المحافظة، مؤكداً على أنه سيتم تنظيم مؤتمر دولى سيلقى فيه المحاضرة الرئيسية لكونه عالم المصريات الوحيد الذى أكمل عمل هوارد كارتر، وذلك بإستخدام الحمض النووى للعثور على عائلة توت عنخ آمون، والمسح الضوئى لمعرفة كيف مات.

وأضاف الدكتور زاهى حواس، خلال المحاضرة، أنه يتم العمل مع الحمض النووى لمعرفة ما إذا كان بسبب العدوى أم لا، وإذا كان قد مات فى حادث، مشيراً إلى أنه يحفر فى وادى الملوك منذ سبع سنوات بحثًا عن قبر الملكة نفرتيتي، من أجل موميائها من خلال الحمض النووي، موضحاً أنه يبحث أيضاً عن مقبرة إيمحتب فى سقارة، وأن البعثة بدأت بالفعل العمل بالمنطقة،كما يبحث أيضا عن الملكة نفرتيتى فى الأقصر ويعمل أيضاً الآن فى مقبرة الملك رمسيس الثاني.



لقاء المحافظ مع سفير ايطاليا بمصر



محافظ الأقصر يلتقى بالسفير الإيطالي بمصر