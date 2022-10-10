محافظ أسوان يعلن اعتماد 320 مليون جنيه لتغطية المسافة المتبقية من مصرف السيل

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن إعتماد 320 مليون جنيه لتغطية المسافة المتبقية من مصرف السيل بالكامل بطول 1530 متر للقضاء نهائياً على أكبر بؤرة تلوث بالمدينة على أن يتم إستغلال المساحات فى توسعة الطريق الرئيسى على الجانبين، مع نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات.

وأوضح محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم بدء العمل منذ 3 أسابيع فى مشروع تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد من خلال ماكينة ( FDR) بطول 8 كم وبتكلفة تقديرية تصل لحوالى 154 مليون جنيه بنظام الطبقة الخرسانية لأول مرة وذلك بعد الإنتهاء من شبكات البنية التحتية ليتم ربطه بالطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم بطول 23 كم وبتكلفة600 مليون جنيه ، وهو الذى سيساهم فى تحويل وإستيعاب حركة النقل الثقيل القادمة من المحاجر والمناجم.

جاء ذلك أثناء إجتماع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ أسوان وبحضور نائبه أحمد شعبان، والدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام، وأيضاً أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والدينية.

ووجه اللواء أشرف عطية إلى الإسراع فى إعداد المقايسات الخاصة بالمشروعات المخطط تنفيذها بقرى مركزى أسوان ودراو ضمن المرحلة الثانية لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، كما أنه تم الإنتهاء من إنشاء وتطوير 86 مركز طب أسرة ووحدة صحية من إجمالى 112 مركز ووحدة، بينما جارى تجهيز 5 مستشفيات بالمعدات والمستلزمات الطبية من إجمالى 11 مستشفى لبدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بنهاية الشهر المقبل، وذلك بعد الإنتهاء من تسجيل مليون و 211 ألف مواطن فى المنظومة الجديدة.

وشدد، على إلتزام المسئولين فى المبادرة بتنفيذ المهام المنوطة لهم دون الحاجة إلى إصدار تعليمات أو توجيهات من المحافظ، لأن الجميع مسئول أمام الله والوطن، وهو الذى يتطلب التدخل لإنهاء مشاكل المواطنين وتلبية إحتياجاتهم فى أقل وقت ممكن.

وكلف أشرف عطية بالتوسع فى التعاقد مع الجمعيات الغير هادفة للربح للقيام بأعمال النظافة العامة بعد نجاح التجربة فى بعض المناطق، وهو الذى سيتم تعميمه على مستوى مدينة أسوان، وباقى المدن للقضاء على ظاهرة الشركات الغير جادة، مؤكداً على أهمية الإلتزام بترشيد الكهرباء فى المصالح الحكومية، على أن يكون تخفيض إنارة الشوارع غير متعارض مع تحقيق الأمن العام حيث تم التنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف الحملات الأمنية لمواجهة الظواهر السلبية فى بعض الشوارع والمناطق، وخاصة إنتشار المخدرات والبلطجة والباعة الجائلين.

وأشار محافظ أسوان إلى أن نجاح المحافظة فى تنظيم العديد من الأحداث والفعاليات والتى كان أخرها مهرجان أسوان الدولى للتمور، والذى حقق العديد من المكاسب منها تقدم أحد المستثمرين بطلب إنتاج مصنع كبير لمنتجات التمور، وأيضاً عرض الجانب السعودى لإقامة أكبر مزرعة للنخيل، علاوة على إفتتاح وتشغيل 27 مصنع ضمن 34 مصنع جديد بإستثمارات 150 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية بالعلاقى.

ولفت، إلى أن حضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لإجتماعات المجلس التنفيذى يأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بأهمية التواصل الجماهيرى ، والعمل على نقل هموم ومشاكل المواطنين، ومواجهتها بالتكاتف والتلاحم بين الجانبين التنفيذى والشعبى.

والجدير بالذكر بأن إجتماع المجلس التنفيذى قد شهد إستعراض الموقف التنفيذى للخطة الإستثمارية الموحدة للعام المالى 2022/2023 بإعتمادات 492.5 مليون جنيه، والتى تم الإنتهاء من المرحلة الأولى لها، وجارى إنهاء إجراءات المرحلة الثانية من أجل مساهمة هذه المشروعات فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما تم عرض إستعدادات المحافظة لمواجهة تداعيات السيول حيث سيتم تنفيذ تجربة عملية كمحاكاة للمواجهة من خلال توزيع الأدوار على الجهات المختصة، فيما تم عرض موقف التنقنين فى الفترة من أول أغسطس وحتى الآن حيث تم جارى إنهاء الإجراءات لـ 161 طلب بنسبة 40 % من مجموع الطلبات المقدمة خلال هذه الفترة، بينما تم عرض موقف التصالح حيث تم البدء، وإنهاء الإجراءات لـ 10 ألاف 768 طلب بنسبة إنجاز 52 %، وأختتم بعرض موقف بوابة الشكاوى الحكومية حيث تم التعامل وإنهاء معظم هذه الشكاوى بإجمالى 1395 شكوى.