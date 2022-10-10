محافظ أسوان خلال لقاء وفد "الفاو": فصول متخصصة لقطاع التمور بالمدارس الزراعية

أسوان – عبد الله صلاح

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الإثنين، بوفد منظمة الفاو العالمية الذى ضم الدكتور نصر الدين الأمين ممثل المنظمة بمصر، والدكتور محمد يعقوب، والدكتور محمد الأنصارى مساعد وإستشارى المنظمة وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور حسن الشقطى، عميد كلية التجارة بجامعة أسوان.

تناول اللقاء كافة أوجه التعاون البناء للتوسع فى زراعة النخيل ضمن المشروعات الإستثمارية المخطط تنفيذها بمنطقة كركر فى إطار المخطط العمرانى والتنموى المتكامل، بجانب الحفاظ على الثروة المتمثلة فى أشجار النخيل بالوادى القديم، ومشروعات الإستصلاح الجديدة فى أودية النقرة والصعايدة وغيرها.

وأكد اللواء أشرف عطية على أهمية الدعم الفنى والبحثى فى قطاع التمور لتحقيق الإستفادة القصوى فى ظل جودة وقيمة الأنواع الأسوانية منه من خلال إقامة فصول دراسية فى هذا الإتجاه لطلاب المدارس الفنية الزراعية لإعداد كوادر بشرية قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة سواء فى زراعة أو فرز أو صناعات التمور المختلفة.

وأشار إلى أن ذلك يتوازى مع الإستفادة من المشروعات المستقبلية لمنظمة الفاو، وبشراكة مع الجمعيات الزراعية والشركات المتخصصة لتحويل القرى الأكثر إنتاجاً للتمور إلى قرى رائدة لإنشاء مدارس حقلية تضم مزارعين لتدريبهم على التعامل العلمى للوصول إلى الكم والكيف فى إنتاج الأصناف الأسوانية ذات الجودة العالية، وهو الذى يتواكب مع مشروع إنتاج الحرير من دودة القز.



محافظ أسوان يلتقى وفد منظمة الفاو (1)