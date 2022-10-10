محافظ أسوان: تحليل فورى للكشف عن المخدرات لأصحاب 4 عربات حنطور

أسوان - عبد الله صلاح

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بشأن إجراء التحليل الفورى للكشف عن المخدرات لأصحاب 4 عربات حنطور رصدهم المحافظ بالوقوف العشوائى اليوم أمام المراسى السياحية بكورنيش النيل.

وقال المحافظ، فى بيان صحفى، إنه عقب إجراء التحليل فقد أثبتت النتائج إيجابية 3 حالات لتعاطى المواد المخدرة ، وسلبية الرابع ، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالهم.

وشدد اللواء أشرف عطية، على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية من جانب المسئولين بالمحليات وشرطة المرافق والمرور لضبط أى عربات حنطور مخالفة ، وغير ملتزمة بالضوابط المنظمة لحركة السير الخاص بهم.

وأشار إلى أهمية المراجعة الدورية والمستمرة لعربات الحنطور لمصادرة المتهالك منها للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى بكافة المدن والمراكز على الوجه الأكمل أمام الزائرين والأفواج السياحية.