محاضرات توعوية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة السادات

المنوفية - محمد فتحى

نظمت اليوم الإثنين الإدارة العامة للمشروعات البيئية بالاشتراك مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حملة توعوية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، فى إطار حملة أنت أقوى من المخدرات في كليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور خالد جعفر رئيس جامعة مدينة السادات، حيث أكد من جانبه أن الجامعة تنظم محاضرات توعوية على مستوى كليات الجامعة فى إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" وفى إطار المشاركة المجتمعية، وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات.

وأشار جعفر إلى أن المحاضرات التوعوية للحمله تهدف إلى نشر ثقافة الوعى لدى الطلاب بأضرار ومخاطر المواد المخدرة بأنواعها، والآثار السلبية للإدمان والتعاطى على الصحة العامة ، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات ، وتزويد الطلبة بالمهارات التى تمكنهم من مواجهة مخاطر التعاطى، بما يساهم في بناء طالب نافع للمجتمع والوطن.

وأكد الدكتور مصطفى حسين، مسئول الأنشطة التوعويه لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فرع المنوفية التابع لمجلس الوزراء من خلال المحاضرة أن " حملة أنت أقوى من المخدرات" تعمل على نصح وإرشاد الطلبة وتوعيتهم بخطورة ظاهرة الإدمان، والنتائج السلبية المترتبة عن التعاطى للفرد والمجتمع، وتأثيرها السلبى على الصحة العامة، وأن التعاون من خلال جامعة مدينة السادات جاء تدعيما لدور الجامعة فى حماية المجتمع، وحماية الطلبة من الوقوع فريسة للإدمان، وتقديم الوعى والوقاية، وتقديم العلاج والدعم في سرية تامة من خلال الرقم 16023، والعلاج فى سرية بمستشفيات الصحة النفسية بقرية "ميت خلف" بشبين الكوم المنوفيه، ومستشفى القوات المسلحة بالمعادى، ومستشفى الدمرداش، ومستشفى "كاريتاز" بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وعلى من يرغب من الطلبة بتسجيل إسمه فى دورة تدريبية للإنضمام كمتطوعين فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى كسفراء يمثلوا جامعة مدينة السادات في المشاركة المجتمعية.

وأضاف الدكتور محمد منير، مدير عام المشروعات البيئية، إن الجامعة تحرص على تنظيم برامج وحملات تثقفية وتوعوية لحماية طلابها من الوقوع في الإدمان، وتجنب مخاطرها، وحثهم على الإبتعاد عن المخدرات، وتوضيح مدى الأضرار الصحية والنفسية والمادية والإجتماعية السلبية عليهم وعلى مستقبلهم، والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والتواصل مع المصابين، وتقديم العلاج والمشورة في سرية تامة بالمجان.

وأشاد عميد الكلية الدكتور إبراهيم سليم، بالدور الذي يقوم به قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، الإدارة العامة للمشروعات البيئية بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات لخدمة قطاع عريض من المجتمع، وتقديم الدعم والمشورة لشريحة مهمه من المجتمع متمثله فى شباب الجامعات، وطرد الأفكار المغلوطة عن المخدرات لمجتمعنا، وتصدير طالب واعى وقادر على المشاركة الإيجابية بالمجتمع.