اليوم السابع
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مجموعة الدول الصناعية السبع تعقد اجتماعا غدا لمناقشة الأوضاع في أوكرانيا

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 12:58 م
مجموعة الدول الصناعية السبع تعقد اجتماعا غدا لمناقشة الأوضاع في أوكرانيا مجموعة السبع
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الإثنين أن أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع سيجتمعون غدا الثلاثاء لمناقشة الأوضاع في أوكرانيا.
 
وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن الإعلان يأتي بعد فترة وجيزة من تصريح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي طالب فيه بعقد اجتماع مماثل في ظل الضربات الروسية الأخيرة على بلاده.
 
وكان زيلنسكي صرح عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه اتفق مع المستشار الألماني أولاف شولتز على عقد اجتماع طارئ للمجموعة، وأنه سيتحدث في خطابه عن الهجمات الروسية على بلاده، كما تابع أنهما ناقشا زيادة الضغط على الاتحاد الروسي وتقديم المساعدات لإعادة إعمار المباني المهدمة في أوكرانيا.

ألمانيا

حكومة المانيا

مجموعة الدول الصناعية

اوكرانية

الدول السبع



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