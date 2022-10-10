مجموعة "الحق في الموت" الهولندية تناضل لتوسيع الحدود القانونية للموت الرحيم

كتبت: هناء أبو العز

أبلغت جماعة مؤيدة للحق فى الموت القضاة يوم الإثنين، أن القانون الهولندى الذى يسمح بالانتحار بمساعدة طبيب فى هولندا، لكنه يجرم الآخرين الذين يساعدون الناس على إنهاء حياتهم ينتهك القانون الأوروبى لحقوق الإنسان ويجب إعلانه غير قانوني.

وأوضحت الجماعة فى بيانها: نعتقد أنه يجب أن يكون من الممكن توفير الوسائل لتكون قادرًا على إنهاء حياتك بشكل إنسانى إذا كنت ترغب فى ذلك وتشعر أن الوقت قد حان.

وقال محامى الجمعية التعاونية أن القضية تمثل تقاضى استراتيجى يهدف إلى إجبار هولندا على تغيير القوانين، وهم يجادلون بأن الحظر الحالى على المساعدة على الانتحار الذى لا يشرف عليه المهنيون الطبيون ينتهك الحق فى تقرير المصير واحترام الحياة الخاصة المنصوص عليه فى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وجادلت الدولة الهولندية بأن قوانين القتل الرحيم الهولندية تحقق "توازنًا دقيقًا بين واجب الدولة فى حماية أرواح مواطنيها واستقلالية الأشخاص الذين يواجهون معاناة لا تطاق ولا أمل فى الشفاء"، كما قال المحامى ويميكى وايزمان .

وكانت هولندا أول دولة فى العالم تقنن القتل الرحيم والانتحار بمساعدة الطبيب فى ظل ظروف صارمة للغاية وعندما يشرف عليها الأطباء المتخصصون، حيث تمثل المساعدة فى الانتحار، أو توفير وسيلة للانتحار خارج معايير القتل الرحيم الصارمة جريمة يعاقب عليها القانون الهولندى بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وتعمل Cooperative Last Will على الترويج لمسحوق انتحار يسميه "Substance X" منذ عام 2018 كوسيلة رخيصة وغير مؤلمة للموت، كما أن هناك قضية منفصلة قيد النظر أمام المحاكم الهولندية ضد عضو فى التعاونية يشتبه فى أنه ساعد بشكل غير قانونى فى الانتحار عن طريق بيع مادة "Substance X" إلى 33 شخصًا على الأقل ماتوا لاحقًا.