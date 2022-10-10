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مجلس أمناء الحوار الوطنى يحدد السبت المقبل أخر موعد لتلقى المقترحات وأسماء المشاركين

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 07:16 م
مجلس أمناء الحوار الوطنى يحدد السبت المقبل أخر موعد لتلقى المقترحات وأسماء المشاركين ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى
كتب محمد السيد

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عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اليوم الاثنين تاسع وعاشر اجتماعاته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لاستعراض ما تم من إجراءات في لقاء مقررى المحاور الرئيسية واللجان الفرعية والمقررين المساعدين، وكذلك لاستعراض مقترحاتهم في خطط العمل وجداول الاعمال خلال الفترة المقبلة.
 
وفى الاجتماع الأول بدأ الاجتماع باستعراض رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى نتيجة اجتماعات مقررين العموم واللجان الفرعية والمقررين المساعدين مع الأمانة الفنية على مدار الأسبوع الماضى، وذلك استكمالا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلى للجلسات النقاشية للحوار الوطنى.
 
واستقر مجلس الأمناء للحوار الوطنى خلال الاجتماع على الانعقاد الدائم للمجلس وكذلك الخطوات المقبلة للحوار، مع تحديد يمم السبت القادم كأخر موعد لتلقى المقترحات بالقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار الوطنى.
 

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