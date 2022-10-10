مجلسا الشيوخ والنواب الإيطاليين يعقدان أولى جلساتهما الخميس المقبل

فاطمة شوقى

انطلقت، اليوم الاثنين، إجراءات اعتماد وتسجيل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، وذلك تمهيدًا لعقد الجلسات الافتتاحية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

ومن المقرر أن تستمر إجراءات اعتماد وتسجيل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين حتى الجمعة المقبلة الموافقة 14 أكتوبر.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسات الافتتاحية في مجلسي النواب والشيوخ يوم الخميس 13 أكتوبر بعد أقل من شهر من الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 25 سبتمبر الماضي.

وتصدر حزب "فراتيللي ديتاليا" النتائج بحصوله على 26.4 % في انتخابات مجلس النواب الإيطالي من الأصوات. كما حل في المركز الأول في انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان الإيطالي وهي مجلس الشيوخ، بعد حصوله على 26.3 %، في اختراق تاريخي هو الأول لحزب يميني منذ 1945، مما يمهد لتولي جورجيا ميلوني، زعيمة الحزب، رئاسة الحكومة المقبلة.

وحزب "فراتيللي ديتاليا" هو واحد من أحزاب تحالف يمين الوسط، الذي حصل على نحو 44 %في انتخابات سبتمبر الماضي.