اليوم السابع
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الإثنين، 10 أكتوبر 2022 02:55 م
أكرم القصاص
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مجازاة بعض العاملين بالوحدات الصحية فى 3 قرى بمركزي بني سويف وببا للتقصير فى العمل

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 02:26 م
مجازاة بعض العاملين بالوحدات الصحية فى 3 قرى بمركزي بني سويف وببا للتقصير فى العمل مجازاة بعض العاملين بالوحدات الصحية فى 3 قرى بمركزي بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مذكرة الإدارة العامة للمتابعة، بشأن مجازاة عدد من العاملين ببعض الوحدات الصحية بقرى :بنى سليمان مركز بنى سويف والعجرة وجبل النور مركز ببا، وذلك فى ضوء نتائج المرور والمتابعة والتفتيش الميدانى لمتابعة سير عمل بتلك الوحدات الصحية خلال الفترة الماضية.

 حيث تضمنت المذكرة التى عرضها أشرف حماد عبد المنعم مدير الإدارة، الإشارة إلى مجازاة حالات الغياب "بدون سند قانوني" ومجازاة مسؤولى الدفاتر بخصم يومين من الراتب لترك الدفاتر مفتوحة حتى ساعات التفتيش، فيما تبين أن الطعوم الموجودة بثلاجات الوحدات الصحية ببنى سليمان وجبل النور صالحة للاستخدام، وذلك فى ضوء ما ورد من وزارة الصحة فى هذا الشأن.

وكانت لجان من المتابعة الميدانية قد قامت بزيارة تفتيشية " فى وقت سابق" تابعت خلالها سير العمل بالوحدات الصحية بتلك القرى، وأعدت تقريراً تم عرضه على السيد المحافظ، متضمناً التوصية بالتحقيق فى بعض المخالفات والتقصير التى رصدتها تلك اللجان مع بعض المسؤولين بإدارات ببا وبنى سويف، لعدم قيامهم بالإشراف والمتابعة الدورية للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمة الصحية، وكذا التحقيق مع مسؤولى الوحدات الصحية ببنى سليمان وجبل النور للاحتفاظ بطعوم فيروس كورونا، والتحقيق مع مسؤولين الدفاتر لتركها مفتوحة حتى بعد انتهاء مواعيد رفعها، والتحقيق مع حالات الغباب وتاركى العمل.

 

 


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