ما هى كمية الفاكهة التي يجب تناولها في اليوم

كتبت إيناس البنا

الفواكه مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تشكل جزءًا مهمًا من نظامنا الغذائي اليومي.

ويعتقد خبراء التغذية أن الفاكهة تزيد من الفوائد الصحية وتقلل من خطر الإصابة بأي مرض أو اعتلال، ومع ذلك ، يشعر الكثير من الناس أن محتوى السكر في العديد من الفواكه مثل المانجو يمكن أن يكون مقلقًا ، خاصة لمن يعانون منه الأمراض مثل داء السكري.

خبراء التغذية تعتقد أن هناك الكثير من الأساطير المتضمنة عندما يتعلق الأمر بالوقت المناسب لتناول الطعام فاكهة، بغض النظر عن الوقت من اليوم، فإن تناول الفاكهة طريقة لذيذة وصحية للحصول على الكثير من العناصر الغذائية لجسمك.

ما هي كمية الفاكهة التي يجب تناولها في اليوم؟

نظرًا لأن معظم الفواكه غنية بالفيتامينات والمعادن، يمكنك الانغماس في نظام غذائي للفاكهة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، الفاكهة غنية أيضًا بالألياف، والتي لها العديد من الفوائد الصحية مثل الهضم السلس، وبالتالي يجب استهلاكها بكميات جيدة يوميًا، قد يساعد تناول الألياف على خفض الكوليسترول وزيادة الشعور بالامتلاء والمساهمة في ذلك فقدان الوزن كذلك.

والأكثر من ذلك، أن الفاكهة مليئة بمضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تدمر الخلايا، قد يساعد اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة في إبطاء الشيخوخة وتقليل خطر الإصابة بأي مرض.

النظام الغذائي الغني بالفواكه يساعد في إنقاص الوزن

أولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه يجب أن ينغمسوا في وجبات الإفطار والعشاء المليئة بالفاكهة لأنهم منخفضون سعرات حراريه ونسبة عالية من التغذية، كما أن الفواكه غنية بالمياه والألياف، مما يساعدك على الشعور بالشبع.

وفقًا لـ Healthline ، يعتبر التفاح والحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت من أكثر الأطعمة التي تملأ الجسم.

الفاكهة تحافظ على الأمراض

يمكن للنظام الغذائي المليء بالفواكه والخضروات أن يبعد العديد من الأمراض بما في ذلك الأمراض المميتة مثل السرطان والقلب، تشير مراجعة صحية نشرتها Healthline إلى أن كل وجبة إضافية من الفاكهة يتم تناولها كل يوم تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 7 %.

أظهرت دراسة أخرى أن تناول الفاكهة مثل العنب والتفاح والفراولة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، يمكن أن يساعد تناول الفاكهة أيضًا في خفض ضغط الدم وتقليل الإجهاد التأكسدي.