ما هى العلاقة بين فقر الدم والحمل

كتبت نهير عبد النبى

خلال النصف الأخير من الحمل، ينتج جسمك المزيد من خلايا الدم الحمراء لتوفير ما يكفي لك ولطفلك تستخدم كل خلية دم حمراء الحديد كنواة لها، ولا يمكن لجسمك أن يصنع الحديد ويجب امتصاصه من الأطعمة التي تتناولها.

وحسب ما ذكره موقع ucsfhealth على الرغم من وجود الحديد في العديد من الأطعمة، إلا أنه يصعب امتصاصه، مما يجعل من الصعب على جسمك الحصول على ما يكفي لتلبية احتياجاته أثناء الحمل، وعندما لا يكون لديك ما يكفي من الحديد في نظامك الغذائي، فإنك تصنع عددًا أقل من خلايا الدم الحمراء، وهو ما يسمى بفقر الدم.

يحتاج جسمك أيضًا إلى مادة مغذية تسمى حمض الفوليك لتكوين خلايا دم صحية يمتص حمض الفوليك بسهولة ويوجد في معظم الخضراوات الخضراء.

ومن أسباب فقر الدم

-قلة تناول الأطعمة الغنية بالحديد وحمض الفوليك

-زيادة تدمير خلايا الدم الحمراء

-علامات فقر الدم وأعراضه

-في كثير من الأحيان، لا تعاني النساء المصابات بفقر الدم من أعراض محددة إذا كان فقر الدم شديدًا ، فقد تشعر بالتعب والضعف.

كيف تمنع فقر الدم

-تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم والدجاج والأسماك والبيض والفاصوليا المجففة والحبوب المدعمة، يتم امتصاص شكل الحديد الموجود في منتجات اللحوم، والذي يسمى الهيم ، بسهولة أكبر من امتصاص الحديد الموجود في الخضار إذا كنت مصابًا بفقر الدم وتأكل اللحوم عادةً، فإن زيادة كمية اللحوم التي تتناولها هي أسهل طريقة لزيادة الحديد الذي يتلقاه جسمك.

-تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك، مثل الفاصوليا المجففة والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة وجنين القمح وعصير البرتقال.

-تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج، مثل الفواكه الحمضية والخضروات الطازجة والنيئة.

-يمكن أن يضيف الطهي باستخدام أواني من الحديد الزهر ما يصل إلى 80 في المائة من الحديد إلى طعامك.

-تناولي حبوب منع الحمل متعددة الفيتامينات والمعادن التي تحتوي على حمض الفوليك الإضافي.

-مكملات الحديد

نظرًا لصعوبة الحصول على ما يكفي من الحديد من نظامك الغذائي ، فقد تحتاج إلى تناول مكملات الحديد. يوجد عادة ما يكفي من الحديد في فيتامين ما قبل الولادة للوقاية من فقر الدم ، ولكن قد يصف مزودك حبوبًا إضافية من الحديد إذا كنتِ تعانين من فقر الدم.

إذا أزعج قرص الحديد معدتك ، فتناوله مع كمية صغيرة من الطعام لا تأخذ قرص الحديد مع منتجات الألبان أو مكملات الكالسيوم.

-الأطعمة الغنية بالحديد

البدل الغذائي الموصى به (RDA) للحديد أثناء الحمل هو 30 ملليجرام. إليك بعض الأطعمة الغنية بالحديد.

-دجاج

- بازلاء خضراء

-عصير طماطم

- بروكلي

-كرنب

-خبز القمح الكامل

-مشمش مجفف

-الفراولة