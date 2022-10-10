مايا مرسى عن قضية عروس الإسماعيلية: نحارب الفكر المتطرف ولن نسمح بإهانة المرأة

كتب ـ محمود راغب

علقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، على قضية عروس الإسماعيلية، قائلة: "الرجال لا يضربون النساء" ونترك الجهات القانونية تأخذ كافة الإجراءات اللازمة في قضية عروس الإسماعيلية.

وتابعت رئيسة المجلس فى تدوينة لها على صفحتها الرسمية، لن ينصلح الحال بالقانون فقط، ولن ينصلح الحال بالتوعية فقط، ولكن التربية على احترام الآخر هي الأساس، والتربية على المودة والرحمة هى الأساس.

واستطردت: حاسبوا من يخرج علينا يبرر الضرب والقتل والتحرش.. حاسبوا من يخرج علينا يهين البنات والأمهات والسيدات.. حاسبوا من يبيح الترويج لهذه الأفكار على صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية.

وتابعت: نحارب الفكر المتطرف في كل جحوره ولن نسمح بإهانة المرأة المصرية، لتعلم أن هناك أدوات تنفيذية وتشريعية وقضائية لحمايتها.

وقالت: إن لم يحاسب القانون من تسامحوا في حق هذه الفتاة المرة الماضية وإن لم تحاسبهم ضمائرهم فحسابهم عند الله عسير، وإن تسامحت هذه الفتاة في حقها مرة ثانية لن يسامحها أطفالها في المستقبل، فاستقرار البيوت يقوم على المودة والرحمة.