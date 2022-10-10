وأوضح قصر الإليزيه - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية - أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف الإليزيه أن الرئيس ماكرون جدد تأكيده للرئيس الأوكراني - خلال المكالمة الهاتفية - التزام فرنسا "بزيادة" دعمها العسكري لكييف.

يذكر أن الهجمات الصاروخية الروسية على المباني السكنية خلفت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين في مدينة (زابوريجيا) بجنوب شرقي أوكرانيا.

يُذكر أن روسيا وجهت ضربات بصواريخ إلى العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعة كييف وخاركوف وأوديسا ودنيبروبتروفسك ولفوف وإيفانو فرانكوفسك وترنوبل وخميلنيتسكي وكونوتوب وريفني وبولتافا، كما أعلن مكتب الرئيس الأوكراني وقوع هجمات على منشآت الطاقة في زابوروجيا وفينيتسيا وسومي وجيتومير.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على الضربات بأنها جزء من العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي أطلقتها موسكو في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يتعين انتظار التعليقات من وزارة الدفاع الروسية.