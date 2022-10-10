اليوم السابع
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ماري لويس: المؤتمر الاقتصادي فرصة لمناقشة رؤى النهوض بالقطاع الصناعي

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 07:34 م
ماري لويس: المؤتمر الاقتصادي فرصة لمناقشة رؤى النهوض بالقطاع الصناعي ماري لويس بشارة
كتب: إسلام سعيد

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أكدت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ، عقد مؤتمر اقتصادي كبير نهاية شهر أكتوبر الجاري تعتبر فرصة لمناقشة الرؤي المختلفة للنهوض بالقطاع الاقتصادي والصناعي والاستماع لوجهات النظر المختلفة للخروج بأمان من الفترة الحرجة الحالية.
 
وأشارت ماري لويس بشارة في تصريحات خاصة، إلي أهمية تخصيص جلسة لمناقشة النهوض بقطاع صناعة الملابس الجاهزة والصناعات المرتبطة بهذه الصناعة الحيوية، وكذلك مناقشة رؤية المصدرين والمصنعين لتطوير القطاع الصناعي والتصديري في وقت يساهم فيه قطاع الملابس بقرابة 2.5 مليار دولار صادرات سنوية.
 
وقالت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس ، إن المجلس وضع مقترحات لزيادة الصادرات بشكل سنوى بمتوسط ارتفاع يتراوح بين 8 إلي 15%، لكن القطاع في حاجة إلي إطلاق مبادرة لتمويل الصناعات الكبيرة والمتوسطة في صناعة الملابس الجاهزة بفائدة 5% من أجل توفير التمويلات اللازمة للقطاع للخروج من الفترة الحرجة الحالية وإتاحة المخصصات المالية للوفاء بالالتزامات اللازمة للتطوير
 
 
وشددت ماري لويس، أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يدرك المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد ويثمن جهود الحكومة المصرية لدعم الصناعة الوطنية ، مؤكدة ضرورة مشاركة المصدرين بقطاع الملابس الجاهزة في المؤتمر الاقتصادي الكبير المزمع عقده نهاية هذا الشهر، على أن يجهز المجلس التصديري تصور كامل لكل المشكلات التي يمر بها القطاع وسبل التعامل معها ومقترحات حلها من جانب الجهات المعنية.

المؤتمر الاقتصادي

انعقاد المؤتمر الاقتصادي

المؤتمر الاقتصادي في مصر

موعد المؤتمر الاقتصادي



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