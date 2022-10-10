وقال أنوسوسكاس: "قدم الأمريكيون ضمانات بنسبة 90% بأن ذلك سيحدث بحلول بداية شهر ديسمبر.. العقد خاص بثماني قاذفات وأنظمة إطلاق"، مضيفا أنه يجب تسليم هذه الأنظمة إلى ليتوانيا في عام 2025.

وأشار الوزير إلى أن كلا من لاتفيا وإستونيا ستقومان بشراء ستة أنظمة "هيمارس"، حسبما أورد الموقع الرسمي لهيئة الإذاعة والتليفزيون الليتوانية.

كانت الحكومة الليتوانية قد رفعت الأسبوع الماضي ميزانية الدفاع لهذا العام بمقدار 148 مليون يورو، وقال أنوسوسكاس إنه سيتم تخصيص حوالي 60 مليون يورو من هذا المبلغ لشراء أنظمة هيمارس.