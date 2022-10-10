لعدم وجود ترخيص.. غلق 5 مراكز خاصة لعلاج الإدمان في العبور

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية الصحة في القليوبية، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، والأمانة العامة للصحة النفسية، حملة مكبرة على مراكز علاج الإدمان بالعبور، وذلك بناء على تكليفات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أنه تم المرور على 6 مراكز لعلاج الإدمان، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 5 مراكز منها يتم إدارتها بدون ترخيص، وتم تحرير 5 محاضر عدم وجود ترخيص، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وجاري استخراج قرار غلق إداري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين للجنة وجود مركز واحد حاصل على ترخيص من إدارة العلاج الحر بالمديرية وتم عمل 1 محضر إداري لوجود سلبيات جسيمة وعدم إتباع أساليب مكافحة العدوى، وتم التنبيه مشددًا بتلافي هذه السلبيات.

تمت الحملة تحت إشراف الدكتور شعبان السيد وردة مدير إدارة العلاج الحر ولجنة الصحة الدكتور رامي ابراهيم والدكتور سعيد سلامة إدارة العبور.