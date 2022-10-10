اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 07:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

لطلاب أولى ثانوى.. الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت من المدرسة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 07:00 ص
لطلاب أولى ثانوى.. الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت من المدرسة التابلت - طلاب
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأوراق المطلوبة لاستلام طلاب الصف الأول الثانوى أجهزة التابلت من المدارس التابعين لها كالتالى:

ـ صورة من شهادة ميلاد الطالب.

ـ صورة بطاقة ولى الأمر.

ـ إيصال تأمين التابلت الأصلى بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الايصال.

ـ إقرار تسليم التابلت الذي يوقعه ولي الأمر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن جهاز التابلت مستمر في العام الدراسي الجديد ولن يتم إلغاؤه في الثانوية العامة ولكن سيعاد توظيفه واستخدامه في عقد اختبارات قصيرة للطلاب.

وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام وفق خطة توزيع على مستوى الجمهورية تشمل جميع المحافظات، حيث يتم التوزيع على المديريات ثم الإدارات وأخيرا المدارس لتوزيع على الطلاب بعد إعادة تفعيل الأجهزة وربطها بمنصة التعلم على بنك المعرفة.

 


التربية والتعليم

تامين التابلت

قسط تامين التابلت

اخبار مصر

اخبار التعليم

تسليم أجهزة التابلت

الاوراق المطلوبة لاستلام التابلت

استلام التابلت



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم: بدء توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام

السبت، 08 أكتوبر 2022 11:38 ص

التعليم توجه بمراجعة وتدقيق بيانات أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:15 ص

التعليم تحذر من عدم سداد مبلغ تأمين التابلت للطلاب: تُسدد قيمته حال ضياعه

السبت، 17 سبتمبر 2022 04:20 م

المدارس لطلاب الثانوى العام: 105 جنيهات قيمة تأمين التابلت

السبت، 17 سبتمبر 2022 10:57 ص

لطلاب الثانوى العام.. خطوات وطرق سداد تأمين أجهزة التابلت استعدادا للدراسة

السبت، 17 سبتمبر 2022 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة