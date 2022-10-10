لطلاب أولى ثانوى.. الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت من المدرسة

كتب ـ محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأوراق المطلوبة لاستلام طلاب الصف الأول الثانوى أجهزة التابلت من المدارس التابعين لها كالتالى:

ـ صورة من شهادة ميلاد الطالب.

ـ صورة بطاقة ولى الأمر.

ـ إيصال تأمين التابلت الأصلى بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الايصال.

ـ إقرار تسليم التابلت الذي يوقعه ولي الأمر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن جهاز التابلت مستمر في العام الدراسي الجديد ولن يتم إلغاؤه في الثانوية العامة ولكن سيعاد توظيفه واستخدامه في عقد اختبارات قصيرة للطلاب.

وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام وفق خطة توزيع على مستوى الجمهورية تشمل جميع المحافظات، حيث يتم التوزيع على المديريات ثم الإدارات وأخيرا المدارس لتوزيع على الطلاب بعد إعادة تفعيل الأجهزة وربطها بمنصة التعلم على بنك المعرفة.