لجنة التحقيق اليمنية تؤكد ضرورة التقيد بقواعد القانون الإنساني الدولي

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أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن ضرورة التقيد بالقواعد الواجبة التطبيق المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت اللجنة - في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية الأحد - المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال الغوث الإنساني إلى تخفيف معاناة المدنيين في محافظة تعز وإيصال المساعدات خاصة المواد الأساسية ومنها الماء والمواد الإغاثية والغاز.

وأشارت اللجنة، إلى أن فريقا من اللجنة نفذ اليوم نزولاً مباشرا للأحياء الواقعة في مناطق التماس، بمديرية صالة بمحافظة تعز والتي شهدت حوادث عدة خلال الشهرين الماضيين وكان آخرها بتر أطراف وتشويه لطفلتين نتيجة انفجار لغم وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق بوقائع وظروف الانتهاكات وتحديد المسؤولية.

واستمع فريق من اللجنة لشهادات وإفادات عدد من السكان والضحايا تخص أعمال القصف المدفعي والقنص، ومعاينة الإصابات والخسائر في صفوف المدنيين، والتدمير الذي طال مئات المنازل وغيرها من المباني المدنية .