لأول مرة.. تكليف سيدة برئاسة منطقة أزهرية بقرار من الإمام الأكبر

كتب ــ لؤى على

أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرارا بإسناد رئاسة المنطقة المركزية الأزهرية بمحافظة الجيزة، إلى فاطمة الأحمر، التى كانت تشغل مدير الإدارة العامة لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية، قبل تكليفها بمنصبها الجديد، خلفا للشيخ سمير أبو الخير، رئيس منطقة الجيزة الأزهرية السابق.

ويعد هذا القرار هو الأول من نوعه فى تاريخ قطاع المعاهد الأزهرية، بتولى سيدة هذا المنصب، حيث عبرت فاطمة الأحمر عن شكرها لجميع قيادات الأزهر على تلك الثقة.

وأكدت عبر صفحتها على موقع فيس بوك "الحمد لله رب العالمين، جميع عبارات الشكر لا يمكنها التعبير عما بداخلي من شكر وامتنان وعرفان لجميع قيادات الأزهر الشريف، حيث وضعوا ثقتهم الغالية في شخصي وأسندوا إليَّ رئاسة منطقة الجيزة الأزهرية؛ لأصبح أول امرأة تتقلد رئيس منطقة مركزية لمنطقة أزهرية".

وتابعت: "أسأل الله العظيم أن يعينني على هذه الأمانة وأن أكون عند حسن ظن قيادات الأزهر الشريف، وأثبت لهم أنهم على حق دومًا في اختياراتهم؛ وفقنا الله تعالى جميعًا لما فيه الخير لأزهرنا الشريف".