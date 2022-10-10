كنز تحت أرضية المطبخ.. فنجان قهوة يقود زوجين بريطانيين لـ264 قطعة نقدية ذهبية

وكالات

قاد فنجان قهوة، زوجين في بريطانيا للعثور على كنز بطريقة غير متوقعة، بعدما وجدا 264 قطعة نقدية ذهبية، كانت مخبأة تحت أرضية المطبخ، وفق موقع "العين" الإخباري.

ويعود الفضل في عثور الزوجين على القطع النقدية الذهبية التي تقدّر قيمتها بـ754 ألف إسترليني (836 ألف دولار)، إلى سقوط فنجان على أرضية المطبخ في منزلهما القديم الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر.

وتسبب الفنجان في كسر جزء من أرضية المطبخ، الأمر الذي جعل الزوج يحاول إصلاحه، ليكتشف عملات معدنية في كوب من الخزف المصقول، بحسب ما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية.

واتصل الزوجان بإحدى الشركات المتخصصة بالمزادات، حيث أكد خبير أن العملات الذهبية تعود إلى الفترة الواقعة بين عامي 1610 إلى 1727. وأشار الخبير إلى أن العملات الذهبية تعود لعهود جيمس وتشارلز الأول وحتى جورج الأول.

وشهد المزاد الخاص بالعملات إقبالا كبيرا، حيث شارك فيه أشخاص من حول العالم، بحسب الصحيفة البريطانية التي أشارت إلى تحقيقه رقما جيدا دون الكشف عنه أو هوية المشترين.