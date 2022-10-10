كل ما تريد معرفته عن الـ4 محطات مترو الجديدة وأماكنها

كتب سيد الخلفاوى

شغلت وزارة النقل 4 محطات جديدة بالخط الثالث لل مترو أمام الجمهور بشكل تجريبى لمدة شهر تمهيدا لافتتاحها بشكل رسمى الشهر القادم، ويوضح اليوم السابع كل التفاصيل عن المحطات الجديدة للمترو.

تشمل 4 محطات: ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات.

محطة ناصر موجوده بمنطقة الإسعاف وهى تبادلية مع الخط الأول.

محطة مترو ماسبيرو موجودة خلف مبنى وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتلفزيون.

محطة صفاء حجازى تتوسط منطقة الزمالك.

محطة الكيت كات موجوده بكورنيش العجوزة ويتفرع عندها المترو لاتجاهين واحد للدائرى واخر لجامعة القاهرة.

المحطات الأربعة بطول 4 كم وهى مسافة الجزء الأول من المرحلة الثالثة.

المسافة بين كل محطتين 1 كم.

متوسط عدد ركاب عربة المترو الواحدة 150 شخصا.

متوسط عدد ركاب قطار المترو الواحد ( 8 عربات ) 1200 شخص.

توفر هذه المرحلة (600-900) سيارة خاصة .

تشغيل المحطات الجديدة يعمل على تفادي انبعاث 36 ألف كيلو من الانبعاثات الكربونية يوميا و13 ألف طن سنويا.