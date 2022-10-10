كرنفال طلابي تنظمه كلية العلوم بسوهاج لاستقبال طلابها الجدد والقدامى.. صور

سوهاج محمود مقبول

نظمت إدارة رعاية الشباب بكلية العلوم بجامعة سوهاج، "كرنفال طلابي" لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم، وبحضور كلاً من الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور زكريا عطية محمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء يسري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين عبد الحافظ، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبدالعليم، منسق الأنشطة الطلابية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، ان إدارة الجامعة توفر الدعم اللازم لتنظيم تلك الفعاليات بشكل متميز للترحيب بطلابها الجدد والقدامي، وتوفير وتلبية كافة احتياجات الأنشطة الطلابية التي تنظمها مختلف الكليات، بهدف إعداد جيل واعي قادر على تحمل المسئولية الاجتماعية و مزوداً بالمهارات والمعارف بكافة المجالات، داعياً الطلاب إلى ضرورة المشاركة بالأنشطة والمسابقات التي يتم تنفذها، لتمثيل الجامعة وحصد الجوائز في كافة المحافل القمية والمشاركات الخارجية، مشيراً إلى أن الجامعة على إستعداد دائم لدعم متطلبات العملية التعليمية وتطبيق خطتها الاستراتيجية، التي تتوافق مع "رؤية مصر 2030".

وأوضح الدكتور حازم المشنب أن الكلية استقبلت هذا العام 721 طالب وطالبة بالفرقة الأولى، تشمل 131 طالب علمي رياضيات، 590 طالب علمي علوم، حيث أنهت الكلية كل الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد 2022 - 2023، حيث تم تجهيز قاعات المحاضرات والمعامل وتعقيمها، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع الطلاب علي الأقسام والشعب الدراسية، وإنهاء أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بالكليات، مضيفاً أنه تم توزيع فيديوهات تعليمية على جميع أقسام الكلية لشرح كيفية استخدام المنصات التعليمية، والبدء في رفع بيانات أعضاء هيئة التدريس وإنشاء صفحات لهم، وتجهيز المقررات الدراسية وإتاحتها على المنصة بمختلف الوسائل سواء كانت محاضرات بالفيديو أو الصوت أو مادة علمية مكتوبة.

وخلال الاحتفال التقي عميد الكلية مع عدد من الطلاب حيث دعاهم إلى ضرورة الإجتهاد والتسلح بالعلم والمعرفة لتحقيق النجاح والتفوق، والإلتزام بكافة التعليمات والتدابير الوقائية للحماية من فيروس كورونا، حيث تم وضع خطة كاملة للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس خلال العام الدراسي الجديد.

وأضاف الدكتور زكريا عطية، أن الكرنفال الطلابي تضمن العديد من المسابقات و الأنشطة المختلفة التي نظمتها إدارة رعاية الشباب بالكلية، مثل مسابقة لخماسي كرة القدم للطلبة، وتنس طاولة للطلبة والطالبات، وقوة الذراعين للطلبة والطالبات ورميات كرة السلة للطلبة والطالبات وغيرها من الأنشطة.



حفل أستقبال طلاب كلية علوم القدامى (1)

كرنفال طلابي تنظمه كلية العلوم بجامعة سوهاج



حفل أستقبال طلاب كلية علوم القدامى (3)

كرنفال طلابي تنظمه كلية العلوم بجامعة سوهاج



حفل استقبال علوم الطلاب الجدد (2)

كرنفال طلابي تنظمه كلية العلوم بجامعة سوهاج