كازاخستان تحذر مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

حذرت سفارة كازاخستان في كييف الكازاخيين من السفر إلى أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

كما ناشدت سفارة كازاخستان في كييف، المقيمين منهم هناك العودة إلى بلادهم بعد الضربات الروسية للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا اليوم.

وفى وقت سابق أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف أن الهدف المستقبلي من الإجراءات الروسية يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي لأوكرانيا.

وقال ميدفيديف عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي (تليجرام)، اليوم الاثنين "بالإضافة إلى حماية شعبنا وحماية حدود البلاد، فإن الهدف من أعمالنا في المستقبل يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي في أوكرانيا"، لافتا إلى أن هذا هو موقفه الشخصي.