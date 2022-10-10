اليوم السابع
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قوات الاحتلال الإسرائيلية تبعد رئيس مفوضية كشافة القدس عن المسجد الأقصى

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 04:00 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلية تبعد رئيس مفوضية كشافة القدس عن المسجد الأقصى قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
وكالات

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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أبعدت اليوم الاثنين، رئيس مفوضية كشافة القدس عن المسجد الأقصى المبارك.

وافادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ابعدت رئيس مفوضية كشافة القدس ماهر محيسن، من بلدة العيساوية، عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 15 يوما.

اندلعت مساء الأحد، مواجهات بين شبان مقدسيين وقوات الاحتلال في بلدة العيساوية شرق القدس المحتلة.

وافادت مصادر محلية بان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيساوية وسط إطلاق القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما رد الشبان برشق تلك القوات بالحجارة وبإحراق الإطارات، دون ان يبلغ عن وقوع إصابات.

 


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