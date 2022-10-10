قصة نجاح المهندس محمد عبيدو ابن المحلة في الخط العربي والجرافيتى.. صور

الغربية مصطفى عادل

سطر المهندس محمد عبيدو ابن مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قصة نجاح وتحدى بما استطاع أن يبرز موهبته فى الخط العربى والرسم الجرافيتى بأشكاله المختلفة، ونجح فى جعل رسوماته وأعماله الفنية تحظى بإعجاب واهتمام أعداد كبيرة من الجمهور، فضلا عن مشاركته فى عدد كبير من المعارض الكبرى ومشاركة أعماله فى عدد من الإعلانات لكبرى شركات الاتصالات والمشروبات الغازية.

خاض الشاب المحلاوى تحدى كبير فى تسجيل واحدة من اعماله الفنية فى الجرافيتى على تطبيق الخرائط "جوجل ايرث" وحقق نجاحا كبيرا فى تنفيذ هذه التجربة واستطاع أن يسجلها على التطبيق.

يقول المهندس محمد عبيدو لـ اليوم السابع، إنه يعشق الرسم منذ طفولته، وفى مرحلة التعليم الابتدائى والإعدادى كان يذهب مع والده للمصنع الخاص به، وكان يلاحظ الأعمال الفنية فى الخط العربى التى ينفذها محاسب بالمصنع، وكان يحرص على متابعته والجلوس بجواره أثناء العمل ليرى ما ينفذه، وطلب منه أن يعلمه الخط العربى وكان له دور كبير فى تعليمه الخط العربى واستمر فى التعلم حتى الفترة قبل المرحلة الثانوية قرر التركيز فى المذاكرة.

وأضاف انه التحق بعد ذلك بكلية الهندسة وبدأ شغف حب الرسم والخط العربى يراوده مرة أخرى، فبدأ فى الرسم على الورق وكتابة أبيات شعر بالخط العربى أو رسم كلمات أغانى وتصويرها ورفعها على "فيس بوك، لمعرفة رأى اصدقائه وكانت تحظى بإعجاب الكثيرين من المتابعين.

وأشار إلى أن الأمر تطور معه وطلب منه أحد اصدقائه أن يرسم جدارية على أحد الجدران لزميل له وحقق نتيجة رائعة، وكانت تجربة متميزة بالنسبة له، وأشار إلى أنه تلقى دعوة لتمثيل مصر فى مهرجان الفنون الإسلامية بدولة الإمارات، وكان وقتها يُدرس الخط العربى لطلاب كلية الفنون الجميلة، حتى عام 2017، وكانت تجربة المشاركة فى المعرض مميزة وكانت بمثابة خطوة جديدة من خطوات النجاح.

وأشار إلى أنه خطى خطوات جديدة فى مجاله وهى رسم الجرافيتى على الجدران، وذاع صيته فى مدينة المحلة وعدد من المدن بإبداعه الكبير فى فنون الرسم الجرافيتى واخراجه الرسومات بشكل أكثر من رائع، استطاعت أن تجذب أنظار الجميع وتلقى إعجابهم.

وأوضح المهندس محمد عبيدو أنه قام برسم جرافيتى للفرعون المصرى محمد صلاح على جدار مركز شباب محمد صلاح بمسقط رأس اللاعب بطول الجدار بعد إعلان فوز اللاعب بجائزة أفضل لاعب فى افريقيا عام 2018، وجذبت انظار اهل قريته، وظهرت هذه الصورة فى عدد من المحطات التلفزيونية العالمية، وكان ذلك بمثابة فخر وسعادة كبيرة له لما حققته هذه الرسمة من انتشار واسع، وجعلت الملايين يتحدثون عنها.

وتابع أنه قام برسم جرافيتى عن الجيش الأبيض وعن خطورة فيروس كورونا وحققت تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات التلفزيونية.

وأوضح أنه كفنان يحاول دائما أن يوصل رسالة من خلال الفن، وحاول أن يوصل رسالة مختلفة للجمهور بعيدا عن فكرة الرسم على الجدران، وكان التحدى أن تظهر هذه الصورة على "جوجل ايرث" وتنتشر بصورة كبيرة وتكون أمام أنظار الجميع، فاختار أن ينفذها فى منطقة شعبية وهى مدينة المحلة، واستطاع أن يفوز بالتحدى وتُسجل الصورة على تطبيق جوجل ايرث.

وأوضح أنه واجه احباط وتنمر فى مشواره الفنى، من بعض الأشخاص فى المقابل تلقى تشجيع كبير، مبينا أن لم يكن ليحقق ما توصل إليه لولا هذه التحديات، وأن الكنز فى الرحلة وليس فى النجاح.



أحد أعماله الفنية



إحدى اعمال الجرافيتي



الشاب أثناء رسم الجرافيتي



بعض أعمال الشاب



تسجيل إحدى رسوماته على جوجل إيرث



جرافيتي لدعم الجيش الأبيض



جرافيتي لمحمد صلاح