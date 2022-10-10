قصة بائع الوهم.. يحصل على أموال وهدايا عينية من المواطنين مقابل إنهاء مصالحهم

كتب - أحمد عبد الهادي

يسعى الكثير فى الحصول على وظيفة حكومية، سواء بطرق معلنة رسميا من جانب مؤسسات الدولة التى تعلن يوما بعد يوم عن مسابقات للتعيين، وهناك ايضا من يوهم الشباب بالحصول على وظيفة مقابل مبلغ مالى، وتم القبض على شخص "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر بالجيزة، متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم مــن خلال انتحاله صفة موظف بإحدى الجـهات بالدولة، والزعم بقدرته على إنهاء أعمالهم ومصالحهم ببعض المصالح والجهات الحكوميـــة، أو تعيينهم وذويهم بتلك الجهات من خـلال إيهامهم بنفـــــوذه "على خلاف الحقيقة" نظير حصوله منهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وعثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين أنه يحتوى على رسائل نصية ومحادثات صوتية بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامى" وكارنيه مزور منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية باسمه وصورته، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.