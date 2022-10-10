قبل 26 يوما على انعقادها.. تعرف على رؤية وأهداف قمة المناخ COP27

كتبت منال العيسوي

ستة وعشرون يوما تفصلنا عن قمة المناخ، تلك القمة العالمية التى تنطلق من مدينة السلام شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، خلال هذا التقرير نرصد نبذه بسيطة عن المؤتمر ورؤيته وأهدافه.

نبذة عن المؤتمر

هذا المؤتمر هو مؤتمر سنوى يعقد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، لتقييم التقدم المحرز في التعامل مع التغير المناخي

ويهدف هذا المؤتمر لوضع التزامات ملزمة قانونيل للدول المتقدمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتم انعقاده ل مرة في برلين بألمانيا في مارس 1995.

كما تم اختيار مصر لاستضافة الدورة المقبلة (COP27) نيابة عن القارة الافريقية

من المقرر ان ينعقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢

وتركز مصر خلال استضافتها على عدد من الموضوعات الملحة، والتى تعد ذات الأولوية للقارة الافريقية خاصة، والدول النامية عامة منها موضوعات التكيف وتمويل المناخ.

وتتطلع مصر أيضا الى البناء على مخرجات جلاسكو ، لوضع هدف عالمي للتكيف طبقا لبرنامج عمل "من جلاسكو لشرم الشيخ"، خاصة بعد الانتهاء من كتيب قواعد باريس.

وتتمحور أهداف مصر ورؤيتها ، فى أن يكون مؤنمر المناخ cop27 مؤتمر للتنفيذ، حيث يهدف إلى الخروج بنتائج موضوعية شاملة وطموحة، ومستندة على قواعد تتناسب مع التحدى القائم على النواحي العلمية.

النتائج التى تسعى إليها مصر مسترشدة بالمبادئ التي تستند إلى الاتفاقيات والقرارات والتعهدات والالتزامات، منذ اتفاق باريس2015 إلى مؤتمر جلاسكو عام 2021.

مصر تستضيف المؤتمر نيابة عن القارة الأفريقية، وتسعى من خلاله إلى تسريع العمل المناخي العالمى، عن طريق الحد من الانبعاثات وزيادة جهود التكيف، وتعزيز تدفقات التمويل المناسبة للدول الأفريقية والنامية.