قاضٍ برازيلى يطالب لولا دا سيلفا بالتوقف عن وصف بولسونارو بـ"آكل لحوم البشر"

فاطمة شوقى

أمر القاضى باولو دى تارسو سانسفيرينو، فى المحكمة العليا للانتخابات فى البرازيل لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بالتوقف عن وصف الرئيس الحالى، جاير بولسونارو بآكل لحوم البشر، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأشارت صحيفة أو جلوبو البرازيلية أن فريق حملة الرئيس البرازيلى الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، بثت تسجيل فيديو قديما يقول فيه الرئيس اليمينى بولسونارو: إنه قادر على أكل اللحم البشري.

وفى هذه المقابلة التى أجرتها معه صحيفة "نيويورك تايمز" فى 2016، يتحدث بولسونارو الذى كان آنذاك نائبًا فيدراليًا بسيطًا عن طقوس لمجموعة السكان الأصليين يانومامى فى ولاية رورايما (شمال).

وقال بولسونارو فى التسجيل الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى "إنهم يطبخونها لمدة يومين أو ثلاثة أيام ويأكلونها مع الموز، أردت أن أرى الهندى يقوم بالطهو.. قالوا لى إذا رأيت ذلك، فعليك أن تأكله.. أنا آكله".

وقال فريق بولسونارو أن "هذه التصريحات أُخرجت من سياقها، وأعلن عن تقديم طعن للسلطات الانتخابية، من جهته، نفى جونيور هيكورارى أحد قادة مجموعة اليانومامي، بشكل قاطع وجود طقوس أكل لحوم البشر فى ثقافته.

وبين استطلاع للرأى أن دا سيلفا سيفوز فى الانتخابات البرازيلية بـ53% من الأصوات، فيما سيحصد بولسونارو 47% منها.

ويعد استطلاع معهد "داتافوليا" هو أول استطلاع للمعهد ينشر منذ الدورة الأولى التى جرت فى الثانى من أكتوبر وفاز فيها لولا بـ48% من الأصوات مقابل 43% لبولسونارو، بهامش خطأ حدد بنقطتين مئويتين.