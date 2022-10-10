قاتل نقاش كرداسة: طعنته بسبب خلافات على 200 جنيه

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل نقاش في كرداسة، أن خلافا بينهما على اقتراض مبلغ 200 جنيه أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، ما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض، مضيفا أنه لم يخطط لتنفيذ الجريمة.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن نقاشا لقى مصرعه نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن عاملا وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطه اعترف بطعن المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما، وأرشد عن سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.