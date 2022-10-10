قاتل أسامة بن لادن لتليفزيون اليوم السابع: "أنهيت حياته برصاصة فى رأسه"

رامى نوار

حقق تليفزيون اليوم السابع، انفرادا حصريا بلقاء مع الضابط الأمريكي السابق روبرت أونيل عضو فريق النخبة الأمريكي وقاتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، فى أول لقاء له مع وسائل الإعلام العربية والمصرية.

وكشف الضابط الأمريكي السابق روبرت أونيل ، خلال اللقاء الذى أعده رامى نوار وقدمته هناء أبو العز، عن الكثير من الأسرار والكواليس عن الخاصة عن تفاصيل قتل زعيم تنظيم القاعدة وهى العملية التي تمت فى شهر مايو 2011، كما كشف خلال اللقاء عن تفاصيل مشاركته فى أكثر من 400 عملية عسكرية.

وقال قاتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة: "حين قابلنا "بن لادن" كل شيء خاطئ يحدث لنا، وأعتقد أنه من المهم للناس أن يدركوا أنه حين تضع خطه لفعل شيء، قد لا يتم الأمر كما تريد لأن شيء آخر حدث، أول الأخطاء التى حدثت لنا كان تحطم الطائرة الهليكوبتر فى الساحة الأمامية لمنزل أسامة بن لادن، لقد كنا فى المكان الخاطئ، وكان رجال تنظيم القاعدة يدافعون عن أنفسهِم وحدث تبادل لإطلاق النار معهم قبل دخولنا المنزل، وتبادل لإطلاق النار آخر عند سلالم منزل "بن لادن".

وأضاف: "بعدها وجدت نفسى فى أعلى الطابق الثالث بالمنزل الذى يتواجد فيه "بن لادن"، كان يقف أمامى أحد زملائى و لأنه كان متقدما أمامى فقد اتجه فى ناحية وأخذت أنا الجانب الآخر، وبسبب ذلك استدرت و رأيت أسامة بن لادن وزوجته أمل بن لادن، ولأنه كان هناك تبادل إطلاق نار بين الجانبين فقد افترضنا، أو أنا افترضت أنه إن كان هناك شخص ما يرتدى سترة متفجرة فلابد أنه سيكون أسامة بن لادن، وعندما رأيته قمت بعمل تقييم سريع له فقد كان أطول مما حسبته وكان أنحف وذقنه لم تكن بهذا الطول الذى نراه فى الصور وكانت رمادية، ومن الطريقة التى وضع بها يده على كتف زوجته بدا الأمر وكأنه يدفعها تجاهي لتهديدي، وفى هذه اللحظة اعتقدت أنها ستفجر الحزام الناسف وستنفجر الغرفة بأكملها، وبناء على قواعد الاشتباك الأساسية كان على أن أُطلق النار فى جبهتِه لأن هذه هى الطريقة التى تتعامل بها مع شخص سيقوم بتفجير نفسِه، واتضح بعد ذلك أنه لم يكن يملك سترة متفجرة ولكن فى ذلك الوقت وبناء على مستوى التهديد العالى كان لابد أن أفعل هذا.