فوائد عصير الليمون لصحتك منها تخفيف التهاب الحلق

كتبت فاطمة خليل

الليمون مليء بالعناصر الغذائية، ويعزز فقدان الوزن ويساعد فى الوقاية من حصوات الكلى وعلاج السرطان، وعصير الليمون من العصائر الطبيعية المفيدة للصحة، نتعرف في هذا التقرير على فوائد عصير الليمون، وفقاً لموقع upmc.

ويحتوي الليمون على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية:



-فيتامين C: الليمون هو مصدر جيد لفيتامين C ، الذي يعزز المناعة ، ويكافح العدوى ، ويشفي الجروح ، وأكثر من ذلك. توفر حبة ليمون واحدة حوالي 31 مجم من فيتامين سي، وفقًا لمركز بيانات الأغذية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية. الجرعة اليومية الموصى بها هي 90 مجم للرجال و 75 مجم للنساء.

-الكالسيوم: يحتوي الليمون على الكالسيوم المهم لوظيفة العضلات وإفراز الهرمونات وتقلص الأوعية الدموية والمزيد.

-البوتاسيوم: يحتوي الليمون على البوتاسيوم الذي يساعد العضلات والأعصاب على العمل بشكل صحيح.

-حمض الفوليك: يوجد أيضًا في الليمون ، ويحارب العيوب الخلقية في العمود الفقري ويساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء. فوائد عصير الليمون لجسمك يخفف من التهاب الحلق

الماء الدافئ الممزوج بالعسل والليمون علاج منزلي شهير للأشخاص الذين يعانون من التهاب الحلق يمكن أن يوفر المزيج فوائد مهدئة لالتهاب الحلق خلال موسم البرد. يمكن أن يساعد فيتامين سي الموجود في الليمون أيضًا في هذا الجهد.



قد يمنع السرطان ويساعد في محاربته

أظهرت الدراسات أن الليمون قد يكون له فوائد مضادة للسرطان يمكن أن يساعد التركيب الكيميائي للليمون في منع تطور أورام الفم، وفقًا لإحدى الدراسات.



ربط آخرون بين الحمضيات وعصائرها للتأثيرات المضادة للأورام.



حتى المواد الكيميائية الموجودة في قشور ثمار الحمضيات تم ربطها كعوامل محتملة مضادة للسرطان.

يمنع حصوات الكلى

تظهر الأبحاث أن عصير الليمون يساعد في منع حصوات الكلى عن طريق رفع مستويات السيترات في البول ويرتبط السيترات بالكالسيوم ، مما يساعد على منع تكون حصوات الكلى.

يساعد في الهضم

يحتوي قشر ولب الليمون على ألياف قابلة للذوبان تسمى البكتين. يعزز إنتاج إنزيمات الجهاز الهضمي في الكبد، مما يساعد على التخلص من النفايات من الجسم، يمكن أن تساعد الفواكه الغنية بالألياف أيضًا في تعزيز الانتظام ، وتقليل خطر الإصابة بالإمساك. يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم

يمكن أن يساعد تناول الفاكهة الغنية بالألياف في الحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم، مما يساعد على منع زيادة السكر في الدم. هذا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، أو يمكن أن يساعد مرضى السكري على إدارة حالتهم.

يعزز فقدان الوزن

يساعدك البكتين الموجود في الليمون وعصيرها على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يجعل فقدان الوزن أكثر سهولة.

تشير الدراسات إلى أن زيادة تناول الألياف، خاصةً من المصادر منخفضة الكثافة مثل الفاكهة، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض وزن الجسم والدهون.