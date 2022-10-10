فرحة كبيرة لعائلات طلاب الشرطة قبل حفل تخرج دفعة 2022 بحضور الرئيس السيسى

كتب محمود عبد الراضي – محمد عبد العظيم – محمد عبد المجيد

لوح أهالي خريجي كلية الشرطة بالأعلام، معربين عن فرحتهم بحفل التخرج، حيث تشهد أكاديمية الشرطة، حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا، حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة، يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليمي وتدريبي وبحثي، فهى من أقدم وأكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.