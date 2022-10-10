اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 10:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

فرحة كبيرة لعائلات طلاب الشرطة قبل حفل تخرج دفعة 2022 بحضور الرئيس السيسى

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 09:53 ص
فرحة كبيرة لعائلات طلاب الشرطة قبل حفل تخرج دفعة 2022 بحضور الرئيس السيسى أهالي طلاب كلية الشرطة
كتب محمود عبد الراضي – محمد عبد العظيم – محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لوح أهالي خريجي كلية الشرطة بالأعلام، معربين عن فرحتهم بحفل التخرج، حيث تشهد أكاديمية الشرطة، حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا، حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.
 
والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة، يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليمي وتدريبي وبحثي، فهى من أقدم وأكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
 
 

كلية الشرطة

كلية الشرطة 2022

تخرج طلاب الشرطة

حفل تخرج طلاب الشرطة

احتفالية اكاديمية الشرطة

اكاديمية الشرطة

طلاب اكاديمية الشرطة

تخرج طلاب اكاديمية الشرطة

الرئيس السيسي

السيسي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة