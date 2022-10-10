فتح باب التقدم لجوائز جامعة بنها لعام 2023.. تعرف على المجالات المطلوبة والشروط

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت الادارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية بقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها، عن فتح باب الترشح لجوائز الجامعة لعام 2023، تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، وانطلاقا من رؤية ورسالة جامعة بنها وأهدافها الإستراتيجية ولتحقيق أعلى جودة من مخرجات البحث العلمي والإنتاج الفكري للباحثين وربطه بالصناعة لتحسين تصنيفها الدولي.

وفي هذا السياق أشار الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن الجامعة تتبنى العديد من البرامج التي تعمل على تحفيز المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين لتحقيق أعلى جودة من مخرجات البحث العلمي والإنتاج الفكري للباحثين وتحسين تصنيف الجامعة محليا وإقليميا ودوليا.

وقال الجيزاوي، إن جوائز الجامعة تشمل جائزة الجامعة التقديرية وجائزة الجامعة للتفوق العلمي وجائزة الجامعة التشجيعية وجائزة الجامعة للرسائل العلمية (ماجستير– دكتوراة)، وجائزة الجامعة الابتكار وبراءات الاختراع، وجائزة الجامعة لحقوق الإنسان.

وأضاف، أن مجالات الجوائز شملت 4 مجالات وهي العلوم الهندسية والتكنولوجية (كليات الهندسة – كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي– الفنون التطبيقية - العلوم) وعلوم الحياة (كليات الزراعة – الطب البيطري - الطب البشري – التمريض- العلاج الطبيعي) والعلوم الأساسية بكلية العلوم والأقسام العلمية المناظرة في الكليات المختلفة، والعلوم الأدبية والاجتماعية والتربوية والقانونية، وتمنح جائزة واحدة فقط لكل فرع من فروع الجوائز السابقة يتنافس عليها مرشحي الكليات في المجالات الأربعة الأولى المشار إليها وتمنح جوائز براءات الاختراع لكل براءة اختراع يتم تسجيلها محليا أو دوليا والجامعة شريك أساسي في جميع حقوق الملكية الفكرية لها.