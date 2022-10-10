فتح التقديم لبرنامج الاقتصاد المنزلى وعلوم الأسرة بجامعة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش، عن فتح التقديم لبرنامج الاقتصاد المنزلي وعلوم الأسرة، بنظام التعليم المدمج، حيث يمنح البرنامج الطالب بكالوريوس مهني معتمد من وزارة التعليم العالي

أوضح بيان الكلية، أن البرنامج يتيح للحاصلين عليه فرص عمل بعدة مجالات، خاصة وأن تخصصات الاقتصاد المنزلي وعلوم الأسرة متعددة وتشمل: تقنيات الملابس، ريادة الأعمال، المشروعات الصغيرة، اقتصاديات الغذاء، التغذية العلاجية، الصناعات الغذائية، المشغولات اليدوية، ترشيد الاستهلاك، الملابس الخارجية، الملابس المنزلية.

ويقبل البرنامج طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية والتجارية والزخرفية والصناعية والملابس والنسيج، ومن يرغب في الالتحاق ببرنامج الاقتصاد المنزلي وعلوم الأسرة التوجه إلى مركز العلم المدمج بجامعة العريش.