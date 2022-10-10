غرق شاب بشاطئ في سيدى كرير غرب الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

شهدت قرية سيدي كرير غرب محافظة الإسكندرية، غرق شاب أثناء الاستحمام أمس داخل الشاطئ، وتكثف قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية، وغواصي الخير، البحث عن الشاب الغريق، وانتشال جثمانه.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارًا من قسم شرطة العامرية، يفيد بوقوع حالة غرق لشاب بقرية سيدى كرير.



وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط القسم رفقة قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين وسيارة إسعاف للبحث عن الجثمان.





ومن جانبة قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين فى الإسكندرية ، أنه تلقى إشارة مساء أمس، تفيد بوقوع حالة غرق لشاب يدعي " احمد العربي معروف " 18 سنة، من فوه كفر الشيخ، فى البحر بقرية سيدى كرير، منذ عصر أمس وجاري البحث عن جثمان الشاب .





