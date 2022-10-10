غرفة الصناعات الهندسية تعتمد قرار تشكيل لجنة للصناعات الصغيرة

كتب إسلام سعيد

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة اجتماعا لاتخاذ عدد من القرارات المهمة، وطرح محمد المهندس رئيس الغرفة خلال الاجتماع مقترح إنشاء شعبة جديدة لبناء السفن برئاسة اللواء إبراهيم جابر وفصل الشعبة الجديدة عن شعبة وسائل النقل ووافق مجلس إدارة الغرفة على تشكيل الشعبة بعد تسجيل الأعضاء المستوفين للشروط ومخاطبة مجلس إدارة اتحاد الصناعات للموافقة على تشكيل الشعبة.

ومن جانبها دعت المهندسة شيماء عليبة عضو مجلس إدارة الغرفة إلى تأسيس لجنة لضم القطاع غير الرسمى للدخول تحت مظلة الغرفة ووافق مجلس الإدارة على تأسيس اللجنة وتتولى رئاستها المهندسة شيماء عليبة.

وقدم المهندس عمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة الغرفة عرضا لمشروع تأسيس لجنة الصناعات الصغيرة بالغرفة وقامت شيماء عليبة وعبد الصادق أحمد بشرح وافي لخطة عمل اللجنة ووافق مجلس الإدارة على إنشاء لجنة الصناعات الصغيرة برئاسة المهندس عبد الواحد شوقي واعتماد المشروع المقدم لها.

وعرض المهندس عبد الصادق أحمد مستشار الغرفة مشروع انشاء وحدة تقديم خدمات التعليم المزدوج والإشراف على تدريب طلاب مركز تميز بالشركات ووافق مجلس الإدارة على تشكيل وحدة تقديم خدمات التعليم المزدوج بالغرفة.

شارك في الاجتماع من أعضاء مجلس الادارة كل من المهندس محمد داوود والمهندس بسيم يوسف والمهندس عمرو أبو فريخة والمهندسة شيماء عليبة والمهندسة رشا مجدي الكردي والمهندس محمد العايدي والمحاسب طارق عابدين والمحاسب كامل حجازي مدير الغرفة والمهندس عبد الصادق أحمد مستشار الغرفة ومن وزارة الصناعة المهندس عبد الناصر سليم.