"غاز بروم": اكتشفنا أجهزة متفجرة تابعة للناتو في خط نورد ستريم

كتب عبد الوهاب الجندى

قال المتحدث باسم شركة غاز بروم الروسية، إنه اكتشفت أجهزة متفجرة تابعة لحلف الناتو في خط نورد ستريم في عام 2015، وذلك أثناء فحص لأنابيب الغاز "السيل الشمالي 1".

وأضاف لوسائل إعلام روسية، أنه تم اكتشاف مدمرة ألغام "ثعلب البحر" التابعة لحلف الناتو بين الخطوط، وقال كوبريانوف"من الضروري تذكر الأحداث التي تم تسجيلها بالفعل على خط أنابيب الغاز السيل الشمالي. هذه الحالة معروفة جيدا. في السادس من نوفمبر عام 2015، أثناء الفحص البصري المجدول لخط أنابيب الغاز السيل الشمالي 1، تم العثور على مدمرة ألغام من طراز "ثعلب البحر" تابعة لقوات الناتو تحت الماء بين خطي أنابيب الغاز ملتصقة على أحدهما".

وتابع، " مبدأ عمل المدمرة بسيط إنها قادرة على تفجير الألغام، أي أنها قادرة على تفجير خط الأنابيب، مشيرا ألى أن مدمرة "ثعلب البحر" "تسللت" مباشرة تحت "السيل الشمالي 1" على عمق 40 مترا عند نقطة "الكيلومتر 651"، وتم اكتشافها وإبطالها من قبل القوات المسلحة السويدية.