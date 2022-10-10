"عون": نأمل فى إنجاز الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية خلال أيام

كتب أحمد جمعة

أعرب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، عن أمله في إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما قطعت المفاوضات غير المباشرة التي يتولاها الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين شوطاً متقدما، وتقلصت الفجوات التي تم التفاوض في شأنها خلال الأسبوع الماضي.

واعتبر الرئيس اللبناني – بحسب بيان للرئاسة اللبنانية - أن الوصول إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سوف يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي.

ونوه الرئيس اللبنانى بالدور الذي يلعبه أبناء طائفة الأرمن الكاثوليك إلى جانب أبناء الطوائف الأخرى في المساهمة باستعادة لبنان عافيته في أسرع وقت ممكن.



