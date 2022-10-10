عملة تذكارية تحمل صورة الملكة إليزابيث احتفالا بمئوية "‏BBC‏".. صور‏

كشفت دار سك العملة في بريطانيا، النقاب عن عملة تذكارية من فئة 50 بنسا للاحتفال بالذكرى المئوية لبي بي سي.
تقدر العملة التذكارية بـ 11 جنيها إسترلينيا، وتشيد بالتأثير العالمي لبي بي سي وتحتوي العملة على صورة للملكة بدلاً من الملك تشارلز الذي ستحمل من الآن صورته جميع العملات المعدنية الجديدة، وتم إنتاج العملات المعدنية قبل وفاة الملكة في سبتمبر ولن يتم إعادة سكها من أجل "تقليل النفايات أو التأثير البيئي غير الضروري".
وقالت دار سك العملة الملكية، إنه من المتوقع أن يؤدي تصوير الملكة للعملات المعدنية إلى ارتفاع الطلب بين هواة جمع العملات، ويحمل الجانب الآخر للعملة أيضا كلمات "أخبر، ثقف، متع" القيم التي حددها اللورد ريث عندما أسس بي بي سي في عام 1922.
وقالت ريبيكا مورجان، مديرة خدمات هواة اقتناء العملات بدار سك العملة، إن الدار "سعيدة" للعمل مع بي بي سي "لإنتاج عملة من فئة 50 بنسا" للاحتفال بمرور 100 عام على إنشائها.
وأضافت إنها "مؤسسة بريطانية موجودة دائما لخدمة حياة معظم الناس، لقد كان لبي بي سي تأثير ملحوظ على ثقافتنا وبثت بعضا من أكثر اللحظات غير العادية في التاريخ البريطاني".
وبدأت شركة الإذاعة البريطانية، وهو الإسم الأصلي لبي بي سي، في 18 أكتوبرمن قبل مجموعة من الشركات اللاسلكية الرائدة ومن بينهم ماركوني وبدأ البث اليومي في 14 نوفمبر.
وقال المدير العام لبي بي سي، تيم ديفي، إن المؤسسة الوطنية "كُرمت" من خلال العملة، مضيفا أن التصميم "يجسد تماما مدى انتشار بي بي سي الهائل وتأثيرها".
العملة التذكارية
صورة العملة
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