عملة تذكارية تحمل صورة الملكة إليزابيث احتفالا بمئوية "‏BBC‏".. صور‏

نهال أبو السعود

كشفت دار سك العملة في بريطانيا، النقاب عن عملة تذكارية من فئة 50 بنسا للاحتفال ‏بالذكرى المئوية لبي بي سي.‏

تقدر العملة التذكارية بـ 11 جنيها إسترلينيا، وتشيد بالتأثير العالمي لبي بي سي وتحتوي ‏العملة على صورة للملكة بدلاً من الملك تشارلز الذي ستحمل من الآن صورته جميع ‏العملات المعدنية الجديدة، وتم إنتاج العملات المعدنية قبل وفاة الملكة في سبتمبر ولن يتم إعادة سكها من أجل ‏‏"تقليل النفايات أو التأثير البيئي غير الضروري".‏

وقالت دار سك العملة الملكية، إنه من المتوقع أن يؤدي تصوير الملكة للعملات ‏المعدنية إلى ارتفاع الطلب بين هواة جمع العملات، ويحمل الجانب الآخر للعملة ‏أيضا كلمات "أخبر، ثقف، متع" القيم التي حددها اللورد ريث عندما أسس بي بي سي في ‏عام 1922.‏

وقالت ريبيكا مورجان، مديرة خدمات هواة اقتناء العملات بدار سك العملة، إن الدار ‏‏"سعيدة" للعمل مع بي بي سي "لإنتاج عملة من فئة 50 بنسا" للاحتفال بمرور 100 عام ‏على إنشائها.‏

وأضافت إنها "مؤسسة بريطانية موجودة دائما لخدمة حياة معظم الناس، لقد كان لبي ‏بي سي تأثير ملحوظ على ثقافتنا وبثت بعضا من أكثر اللحظات غير العادية في التاريخ ‏البريطاني".‏

وبدأت شركة الإذاعة البريطانية، وهو الإسم الأصلي لبي بي سي، في 18 أكتوبرمن قبل ‏مجموعة من الشركات اللاسلكية الرائدة ومن بينهم ماركوني وبدأ البث اليومي في 14 ‏نوفمبر.‏

وقال المدير العام لبي بي سي، تيم ديفي، إن المؤسسة الوطنية "كُرمت" من خلال ‏العملة، مضيفا أن التصميم "يجسد تماما مدى انتشار بي بي سي الهائل وتأثيرها".‏



العملة التذكارية