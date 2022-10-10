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عمدة كييف: نتعرض لهجوم روسى وتم إغلاق الشوارع المركزية فى العاصمة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 08:48 ص
عمدة كييف: نتعرض لهجوم روسى وتم إغلاق الشوارع المركزية فى العاصمة انفجارات فى كييف
كتب محمد عبد العظيم

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قال عمدة كييف، أن العاصمة الأوكرانية نتعرض لهجوم روسي وتم إغلاق الشوراع المركزية في العاصمة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الإثنين، عدة انفجارات بعد أشهر من الهدوء النسبى فى المدينة.

ووقعت الانفجارات وقعت فى حى شيفشينكو فى المدينة، وهى منطقة كبيرة فى قلب كييف تشل مدن تاريخية قديمة، وأيضا عدد من المكاتب الحكومية، فيما نشر أحد أعضاء البرلمان الأوكرانى صورة على تويتر تظهر انفجارا واحدا على الأقل وقع بالقرب من المبنى الرئيسى للجامعة الأوكرانية فى كييف فى وسط العاصمة.

يأتى هذا بعد سلسلة انفجارات هزت مدينة زابوروجيا جراء سقوط عشرات الصواريخ على مجمع سكني.

فيما قال مسؤول أوكراني، إن قصف روسي استهدف مدينة زابوريجيا أسفر عن تدمير مبنى سكني ووقوع إصابات.

 

 


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