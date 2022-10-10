عامل ينهي حياة نقاش بسبب خلافات مالية في كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

أنهى عامل حياة نقاش في كرداسة، بسبب خلافات مالية بينهما، حيث أصاب المتهم، المجني عليه بسلاح أبيض، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن نقاش لقى مصرعه نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن عامل وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطه اعترف بطعن المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما وأرشد عن سلاح الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.