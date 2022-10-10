طلاب وطلبات الشرطة يشاركون فى عروض رياضة "الباركور" أمام الرئيس السيسي

شاركت عدد من الطلبات برفقة زملائهن من الطلاب في تقديم عروض رياضة "الباركور"، حيث أظهرت التدريبات قوة ودقة التدريبات في القفز والعروض، وذلك أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة 2022.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.