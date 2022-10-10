طلاب كلية الشرطة يكتبون بأجسادهم "حياة كريمة" أمام الرئيس السيسي

كتب محمود عبد الراضى – محمد عبد العظيم – محمد عبد المجيد

شارك عدد من طلاب كلية الشرطة، خلال حفل تخرج دفعة 2022، بحضور الرئيس السيسي، عروض القوة واللياقة البدنية التي تظهر قوة ودقة الطلاب في كلية الشرطة، وشارك الطلاب في كتابة "حياة كريمة".

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.