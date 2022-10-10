اليوم السابع
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ضبط 5 كيلو حشيش بحوزة 3 أشخاص فى القاهرة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 10:16 ص
ضبط 5 كيلو حشيش بحوزة 3 أشخاص فى القاهرة حملة أمنية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ أثناء محلاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5٫600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل التواصل مع عملائهم والسيارة لسهولة التنقل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

 


حشيش

مواد مخدره

حمله امنيه



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