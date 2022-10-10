اليوم السابع
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ضبط 477 ألف لتر وقود مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 05:00 ص
ضبط 477 ألف لتر وقود مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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شنت شرطة التموين، حملات رقابية، أسفرت عن ضبط (28) قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (9667 أسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم فيها 1305045جنيه).

كما تم ضبط (25) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (477848 لتر – 10 طن مازوت)، و ضبط (11167) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (3482٫685) طن ، أبرزها ضبط (382) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات بلغت (1571,301 طن -  652160 عبوة غذائية متنوعة – 253726 قطعة) ، وكذا ضبط (73) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (202, 34 طن – 2477عبوة).

 

 


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شرطة التموين

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الداخلية



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